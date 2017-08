В началото на месеца общността на Path of Exile получи поредното голямо обновление на съдържанието: The Fall of Oriath. Логично след него последва и нов пач, който беше издаден тази седмица.

Пач 3.0.1 добавя Harbinger Supporter пакетите за Harbinger League, заедно с множество фиксове на докладвани грешки и проблеми. Harbinger вече ще се среща много по-често на картата. Неговите миньони получават повече сила, така че внимавайте. Заедно с това, Beachead картата получава повече чудовища.

Освен това, както знаете, съвсем скоро играта ще получи вече анонсирания порт за Xbox One. Това ще се случи на 24.08 (четвъртък), което беше и повод за специално съобщение от страна на Grinding Gear.

„Дългоочакваното пускане на Path of Exile за Xbox One чука на вратата. Всички сме готови за конзолния дебют на 24-ти август. Изключително сме развълнувани да посрещам повече играещи в нашата общност. Както винаги, играта е достъпна за всички за безплатно сваляне.Ако искате да подкрепите разработката на Path of Exile може да си закупите изцяло новия стартов пакет (по желание), достъпен за предварително закупуване от магазина на Xbox One. Първият Blood Pack включва 200 точки, които може да изхарчите в магазина ни, както и First Blood Weapon Effect и допълнителен Stash Tab, за да проправите пътя си из Рекласт“, гласи анонса.