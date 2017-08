Излезе премиерното видео към Batman: The Enemy Within

В края на миналия месец, по време на Comic-Con, Telltale изненадаха своите с фенове с анонс на продължения на три от своите игри: Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us.

Първото от анонсираните заглавия ще е Batman: The Enemy Within, продължаваща приключенията на Човека-прилеп от известните комикси. Първият епизод – The Enigma – излиза след броени дни – във вторник, на 08.08. В чест на излизането му от студиото представиха и дебютното видео към премиерния епизод на новите серии.

В началото на този нов сезон, Батман се сблъсква с познати лица: The Joker и The Riddler. Готъм е пред криза, а присъствието на федерален агент не помага на нашия герой. Подобно и на първия сезон, ще се наложи да изберете на кого да се доверите, кого да измамите и какво да правите, когато последиците от вашите избори ви сполетят. Новият епизод излиза следващата седмица за платформите на конзоли, персонални компютри и macOS, а през октомври и за ios и Android.