От Nintendo Switch могат да бъдат продадени 5 млн. бройки тази година

Nintendo Switch излиза на пазара утре и интересът към конзолата е изненадващо голям. Според маркетинговата компания SuperData Research, той може да има и конкретна стойност – 5 милиона продадени бройки до края на 2017 г.

Това може да бъде един добър старт за деветото поколение и в частност за Nintendo, имайки предвид, че от предишната конзола Wii U бяха продадени само 14 милиона бройки за целия ѝ живот. За сравнение, преди това Wii достигна 100 милиона продажби, а към момента 3DS има над 60 милиона.

SuperData прогнозира, че Nintendo ще приложи типичната си стратегия на ограничени количества с цел повишаване на търсенето. Компанията ще се прицели най-напред във верните си фенове, а когато популярността на системата започне да расте, Switch ще предизвика интереса на по-широката публика. Притесненията са свързани с цената и липсата на достатъчно силни ранни заглавия. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ще бъде основният фактор за търсенето в първите месеци до появата на новата Super Mario Odyssey през есента.

По традиция, Северна Америка е най-големият пазар на Nintendo с 45 процента от всички продажби. На Европа се падат 35 процента, а на Япония – 12 процента.