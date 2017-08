Разработват AR игра по „Живите мъртви“

Помните ли истерията около Pokemon Go? Забавлението за допълнена реалност на Niantic накара хиляди да се щурат по паркове, градини, улици и даже военни обекти в търсене на виртуални чудовища. Забили поглед в смартфоните си, те изминаваха понякога десетки и стотици километри. Безобидното забавление вбеси не един и двама, в това число даже Руската православна църква, а инцидентите с разсеяни играчи се множаха, за да бъде определен от група недоволни, като най-опасния продукт на света, докато някои виждаха в играта инструмент за сваляне на правителства, а други – тоталитарен инструмент.

AMC и Next Games искат да качат Pokemon Go на съвсем ново равнище с анонса на The Walking Dead: Our World, игра с допълнена реалност за мобилни устройства по добилата култов статус поредица „Живите мъртви“ (The Walking Dead). Играта ще ви позволи да трепете на воля не-живи, заедно с приятели или с герои от сериала, използвайки виртуални оръжия, които ще може да намирате около вас.

„Феновете обожават начина, по който шоуто ви пита: „Какво бих направил в случай на зомби апокалипсис?“ и в тази игра ние предизвикваме играещите да изследват тази вероятност по начин, по който не са изпитвали досега“, сподели при анонса на играта шефът на Next Games Тииму Хуухтанен.

Явно хората не могат да извличат поука от грешките си и след стотици хиляди години еволюция си оставаме просто едни маймуни.