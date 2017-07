Разработчик подкара Batman: Arkham Knight и The Witcher 3 на Nintendo Switch

Въпреки позитивния като цяло отзив за Nintendo Switch, платформата няма много игри. Вероятно мнозина биха се зарадвали, ако можеха да поиграят на The Witcher 3 в движение, но не би.

И въпреки това, един разработчик е намерил най-невероятното решение на този проблем.

Андрю Сампсън е създател на приложението Rainway, което позволява да стриймвате игри от вашето РС директно на хибридната конзола. Сред тестваните заглавия са игри като The Witcher 3: Wild Hunt, Batman: Arkham Knight и Nier: Automata. Засега в някои от случаите кадрите в секунда не са най-стабилни, но постижението е очевидно. Освен това, според самия Сампсън, по приложението тепърва ще се работи и качеството ще се подобрява.

Той вече пусна клипове, демонстриращи как изглеждат игрите на екрана на Switch и обеща да продължи работата си.

Засега все още не е ясно дали Nintendo ще разреши Rainway да се инсталира официално на конзолата. Познавайки компанията, тя най-вероятно ще е против тази нестандартна иновация.

I’m working out some kinks, but here is Batman Arkham Knight running on the Nintendo Switch via @RainwayApp pic.twitter.com/SEQDfKeu9Y

— Andrew Sampson (@Andrewmd5) June 30, 2017