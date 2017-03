The Legend of Zelda: Breath of the Wild излезе само преди три дни, но запалени фенове вече разучават дълбоко скритите тайни на играта. Едно интригуващо проучване на „Шейках“ езика от серията беше разкрито наскоро в Reddit форум.

Един от потребителите – sparkthedarkness публикува изображение, показвайки превода на всеки един от символите, които изграждат езика на The Legend of Zelda. Изглежда, че ключове за разгадаването му могат да бъдат открити на различни части от играта, затова сега те са събрани заедно с буквите, цифрите и някои други важни символи.

Това е сравнително вълнуващо откритие само по себе си, още повече, че може да бъде използвано като ключ за разкодирането на конкретни съобщения, които споделят полезни съвети и великденски яйца. Дори изглежда кутията на специалното издание на The Legend of Zelda: Breath of the Wild съдържа няколко Шейках символа, които разкриват изненадващо скрито съобщение. Според Reddit потребителя CompC, то гласи: „Фантазията Хирул“ (The Hyrule Fantasy). Това всъщност е оригиналната The Legend of Zelda в Япония. Затова Breath of The Wild е всъщност преобразена версия на историята на първата игра. Естествено, може да има и много други тълкувания. Трябва да се има предвид и че първоначално Nintendo създаде 2D прототип, демонстриращ идеите на Breath of the Wild. И, представете си, този прототип прилича ужасно много на първата Legend of Zelda. В крайна сметка това може да е просто шега на разработчиците с тези, направили си труда да преведат съобщението, но във всеки случай е приятна и неочаквана изненада.