Anthem на BioWare е по-близо до Star Wars, отколкото до Mass Effect

Новата игра Anthem на BioWare е „научна фантастика“, която прилича повече на сагата Star Wars, отколкото на „хардкор“ историята в Mass Effect.

Определението е на шефа на студиото Арън Флин, който разказва за това как се сравнява новото IP с досегашните игри на канадците.

„Това е жанр, който наричаме научна фантастика, нещо като Star Wars или вселената на Marvel. Залагаме повече на невероятните неща, които се случват, без да мислим защо или как точно стават те“.

Научната фантастика определено не е чужда на BioWare, след като през годините студиото създаде ролевата игра Knights of the Old Republic и MMO-то Star Wars: The Old Republic. Според Флин, основната разлика е в това, че историята в Mass Effect е по-тежка и сериозна, докато Anthem е преди всичко за забавление – един красив екзотичен свят, в който да се потопиш.

Anthem трябва да излезе през есента на 2018 г. за PC, PS4 и Xbox One.