Battlefield 1: In the Name of the Tsar излиза през септември

През изминалата събота се състоя EA Play, своеобразния „Е3 на Electronic Arts“, привлякъл огромно внимание, заради предстоящото излизане на втория експанжън на Battlefield 1: In the Name of The Tsar, новата игра на Bioware, Anthem, новият Need for Speed, и разбира се Battlefront 2.

По време на конференцията, ЕА представи тийзър към In the Name of The Tzar, споделяйки също така че допълнението излиза този септември за радост на всички фенове на Bf1. Шест нови карти, нови оръжия и превозни средства, ново бойно оборудване, нощни битки и включването на руската армия и небезизвестният „женски батальон на смъртта“. Това е само част от вълнуващото съдържание, което ще предложи In the Name of The Tsar.

Искате да видите повече от EA Play? Насладете се на архивирания стрийм от пресконференцията на Electronic Arts по-долу. Шоуто започва от 02:24:00.