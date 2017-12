Bethesda: Сингъл игрите са в нашето ДНК

Не е много ясно какво се случва напоследък в гейминг индустрията, но изглежда, че става нещо, защото вече няколко разработчика и ветерани във видеоигрите излизат с декларации относно бъдещето на сингъл преживяванията. Дали може да се говори за тектонични размествания в гейминга, които текат в момента или всичко е много шум за нищо. Фактите обаче са такива, че издателите печелят добре от онлайн заглавия с постоянни светове, в които добавят просто на няколко месеца или седмици платено съдържание. И всеки изглежда доволен. Има ли нов тип геймъри, които нямат против да ги „доят“ редовно, за да играят единствено и само сиви състезателни шутъри без история, само и само да си начешат егото в нищо незначещи онлайн класации? Ако това наистина е бъдещето на гейминг индустрията, то значи може би някой някъде сериозно е вдигнал температура. По темата се изказаха немалко хора. Чухме мнението на Кори Барлог, както и шефът на Rebellion, а също и Шон Лейдън, оглавяващ Sony Interactive Entertainment America. Сега дойде ред на Bethesda, които излязоха със закачливо видео, в което засвидетелстват предаността си към сингъл преживяванията, заявявайки ясно, че „сингъл игрите са част от нашето ДНК“. Един вид послание към традиционния геймър: „Няма да те изоставим“. Мнението си изказа и Пит Хайнс, вицепрезидент на Bethesda.

„Ние всъщност не говорим за цифри, но в общи ли направихме няколко сингъл игри – Wolfenstein, The Evil Within 2, Prey, Dishonored 2, като някои от тях се справиха доста добре, посрещайки очакванията ни или задминавайки ги, а някои не се справиха така, както се надявахме. Виждал съм коментарите и изказванията за сингълплейъра. Наясно сме с тези притеснения“, споделя Хайнс в интервю за Glixel. „Ето и какво мисля аз по въпроса. Сингъл игрите са изключително обширно понятие. Цялата тази дискусия се опитва да вкара множество неща в една кошница. Когато говорим за сингъли, то тук трябва да включим всичко, от Sonic the Hedgehog до Skyrim и Gone Home“. Хайнс обещава, че Bethesda остават отдадени на сингъла и в бъдеще. А горното видео, което студиото подготвя специално за The Game Awards съвсем не е случайно. Хайнс обяснява, че вместо, както обикновено да пуснат реклама, в която са включени техни игри, те са решили да подготвят това видео, именно поради тази дискусия и заради възможността просто да направят нещо оригинално, което хората не са очаквали.