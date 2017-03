GOG стартира пролетната си разпродажба

Good Old Games или по-познати, като GOG.com стартираха пролетното почистване на каталога си с пускането на огромен брой стари, и не толкова стари заглавия с различни намаления.

Тук ще намерите сериите за Вещера, в това число и GOTY изданието на The Witcher III, намалено с 40%, получилата множество похвали The Witness, чиято цена е смъкната наполовина, Metro REDUX, This War of Mine и Layers of Fear, както и Darkest Dungeon. Ако сте пропуснали първите два сезона на The Walking Dead A Telltale Series сега е момента да се сдобиете с тях, а може да изберете да си закупите направо специалния пакет, включващ освен тях, Michonne и A New Frontier с намаление от 58%.