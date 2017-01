Екипът зад играта Total War – Creative Assembly заедно с Microsoft вече са завършили работата върху предстоящото заглавие Halo Wars 2. Според статус в Twitter от боса на 343 Industries Дан Аюб играта вече е златна.

Аюб не изпусна да похвали и Creative Assembly, който според него е „най-якия екип“ в кооперация с Microsoft и „Заслужава много, защото бе с рамо до рамо до нас от самото начало“.

Въпреки навлизането на HDR технологията в игрите 343 Industries обяви, че Halo Wars 2 няма да поддържа тази функция на Xbox One на първо време. Според водещия дизайнер на компанията Клей Дженсен, няма да видим HDR поддръжка и на Xbox One S.

„Бих искал да кажа да. За съжаление няма да предлагаме HDR поддръжка за Halo Wars 2. За сметка на това тя ще поддържа 4К резолюция и изглежда страхотно, затова определено трябва да я опитате защото преживяването е зашеметяващо“.

Halo Wars 2 излиза на 21-ви февруари за Xbox One и РС, макар че закупилите специалния пакет Ultimate Edition за $80 ще имат възможността да започнат да играят още на 17-ти. Заглавието е с етикет Xbox Play Anywhere, което значи, че играта може да се прехвърля през платформите. Ако сте си купили копие за Xbox One, можете да играете Halo Wars 2 и на персоналния си компютър с Windows 10 заедно с целия прогрес и постижения.

Преди излизането се очаква да бъде пусната още една отворена бета на Halo Wars 2 на 20-ти януари. Освен това Microsoft си партнира с THQ Nordic за издаването на играта във формат диск по магазините.