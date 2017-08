Microsoft: Имаме много заглавия за Xbox One, които не сме анонсирали още

Дали все още трябва да бъдат сравнявани Xbox и PlayStation и поставяни на една плоскост все още, днес, когато майкрософтската конзола претърпява разгром в продажбите срещу PS4 (в съотношение 3:1 в Европа и 2:1 в полза на Sony в САЩ) и плановете на компанията да слее в едно Xbox One и Windows 10? Наскоро маркетинговият шеф в Xbox Арън Грийнбърг се изказа доста смело, че платформата имала най-големите ексклузиви. Вероятно безапелационния успех на The Last of Us Remastered (с над 1.5 млн. продадени копия само в първия ден), приема от геймърите на Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn и очакването, породило анонса на следващия God of War, не говори нищо на Грийнбърг. По време на Gamescom отново, този път за различна медия, той говори за силата на Xbox.

„Едно от нещата, върху които разсъждаваме активно е кога е удачния момент да говорим за новите заглавия? Фил Спенсър е говорил по темата неведнъж. Така например, The Coalition работят усилено по няколко неща в момента. Не говорим за тях обаче. 343 (Industries – б.а.) работят по Awakening и по експанжън за Halo Wars 2, но не говорим за другите неща, по които работят“, обяснява Грийнбърг за Rocket Beans TV.

Той допълва, че в миналото са споделяли подробности за неща, които предстоят в далечното бъдеще, но сега говорят само за края на годината и началото на следващата. „Имаме много други неща в ход, неща, за които хората не са чували, нови игри, неща, по които работят известни студиа. Така че геймърите трябва да се чувстват уверени, когато инвестират в Xbox One, и че имаме много съдържание, което се разработва, някои наистина страхотни заглавия и неща, с които ще ги изненадаме. Но искаме да изчакаме, без да издаваме неща. Искаме да ги съобщим, когато са готови. Искам да кажа, че само този празничен сезон имаме достатъчно игри, даже извън ексклузивите ни – FIFA 18, Shadow of War, Assassin’s Creed, Call of Duty, Destiny, Star Wars – вземете само мултиплатформените игри. Имате толкова много време да играете тези игри.