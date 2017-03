Изглежда Uncharted: The Lost Legacy ще е последната игра, която Naughty Dog ще разработи за Uncharted франчайза. Студиото сподели това в интервю с Game Informer.

Заместник-директорът Евън Уелс коментира: „Бих казал, че следваща Uncharted игра от Naughty Dog е малко вероятно да се случи. Никога не бих казал никога, но сме заети с The Last of Us Part 2 и има още много други неща, върху които работим„. Така че за продължение на Uncharted ще трябва да разчитаме на други разработчици. Има само три други игри от франчайза, които всъщност не са направили от Naughty Dog – картова игра, една за мобилни устройства и експериментът на Sony Bend, Uncharted: Golden Abyss за PlayStation Vita.

Уелс добави: „Ние наистина обичаме франчайза, но студиото има ограничени ресурси и множество други идеи“. Изглежда той изразява чувствата, които членовете на екипа на Naughty Dog имат – още на PlayStation Experience 2015, шест месеца преди издаването на Uncharted 4, главният дизайнер Робърт Когбърн сподели с Kotaku, че студиото иска да се освободи от непрекъснато растящите ограничения (свързани със сюжета и геймплея), които се пораждат при поддържането на дълъг франчайз: „Опитваш се да отговориш на същите въпроси отново и отново във всеки франчайз. Това не значи, че бъдещите ни игри ще се въртят около едно и също нещо, но като студио се уморяваме да отговаряме на същия вид въпроси. Ще е по-добре за нас да започнем с нови идеи, които да разработваме“.

Това, разбира се, не значи, че ние никога няма да видим нова Uncharted игра след The Lost Legacy. Naughty Dog е изцяло субсидирана от Sony, японската компания контролира правата върху бранда, така че тя винаги може да наеме друго студио да започне работа по нов проект.