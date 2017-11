Rise of The Tomb Raider с близо седем милиона продадени копия

Феновете на приключениета на Лара Крофт признават безспорните качества на последната игра от поредицата на Crystal Dynamics. Атестат за качеството на Rise of the Tomb Raider са цифрите от продажбите на играта. Макар и издателят да избра публикуването на играта не към всички платформи едновременно (тя се появи като временен ексклузив за Xbox One и Xbox 360, за PC през януари на 2016, а за PS4 едва в края на миналата година) и въпреки съвпадането на дебюта ѝ с появата на Call of Duty: Black Ops 3 и Fallout 4, Rise of the Tomb Raider се е продала в близо седем милиона копия. Това става ясно от интервюто на Йосуке Мацуда, изпълнителен директор на Square Enix, с GameIndustry.biz. Освен това, той посочва, че Tomb Raider от 2013, която целеше възраждането на сериите е преминала границата от 11 милиона продадени копия. Засега обаче няма яснота за Shadow of the Tomb Raider, продължение на сагата за Крофт, за което засега има основно слухове.