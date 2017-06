Telltale работи по Tales From The Borderlands Season 2 и Джеймс Бонд игра

Telltale Games си създаде репутация за превръщането на различни лицензирани IP-та в приключенски игри и въпреки, че от Jurassic Park и Back to the Future до The Walking Dead и Guardians of the Galaxy този формат се изтърка доста, студиото продължава с проектите си.

Така научаваме, че вече се работи по Minecraft Story Mode Season 2, както и по втори сезон на Tales From The Borderlands, макар засега да няма индикации до каква степен е напреднала работата по двете игри.

Новост обаче е идеята за игра, посветена на Джеймс Бонд. За нея се говори в нова анкета, която студиото е разпратило на свои фенове. Работното ѝ заглавие е Solstice и по всяка вероятност тя все още е в ранна концептуална фаза.

Twitter потребител с прякор AnEvilHag публикува скрийншотове на логата на двата предстоящи проекта.

Какво обаче се случва с The Wolf Among Us, която бе една от най-добрите игри на студиото, не е ясно, макар от премиерата ѝ да изминаха вече почти четири години.