The Walking Dead: A New Frontier Episode 3 излиза през март

Telltale забавят с известно време появата на физическия диск с включен пропуск в него The Walking Dead: A New Frontier Season Pass Disc за трети март (за Европа, за територията на Северна Америка той ще се появи в последния ден на февруари), предназначен за конзоли. Той ще съдържа първите два епизода на новия сезон – Ties That Bind: Part One и Ties That Bind: Part Two, както и предварително осигурен достъп за следващите три епизода. Заедно с това студиото обяви, че Episode 3: Above the Law излиза в края на следващия месец.

Не знаем нищо засега за този нов епизод, но се очаква Telltale да споделят повече за него до края на февруари.