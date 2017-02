Ubisoft ползват помощта на автори, пишещи за картелите за света на Ghost Recon Wildlands

Често Ubisoft изпипват своите заглавия с помощта на външни за студиото хора, за да придадат по-голяма автентичност на своите игри. Правили са го с Assassin’s Creed и с Valiant Hearts, правят го и с първия Watch Dogs, когато се консултират с Kaspersky Lab за достоверността на хаковете в играта, както и с Ghost Recon Wildlands, когато тренират с истински командоси в южноамериканските джунгли. За да предадат реалистично света на южноамериканските наркокартели по-правдиво, те отново разчитат на външна помощ: двама автори, занимаващи се с картелите, които са станали известни с книгите и сценариите за филми. Това са Дон Уинслоу (The Cartel, The Power of the Dog, един от авторите на сценария на Savages) и Шейн Салерно (The Cartel screenplay, Savages, Armageddon).

„Пиша за картелите повече от 20 години и заедно с моя партньор в авторството Шейн Салерно поднесохме това наше знание към историята, сцените, диалога и героите, които ще откриете в Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands“, обяснява Уинслоу за официалния блог на Ubisoft.

Уинслоу и колегата му работят в тясно сътрудничество с хората от Ubisoft по историята на Wildlands, създавайки визията за могъщ наркокартел, докато в същото време се придържат към реалистичното представяне на героите и техните врагове. Като фенове на работата им знаехме, че Уинслоу и Салерно ще са перфектния екип, който да ни помогне, за да държим историята земна, докато работим по ключовия фактор за забавление на играта“, обяснява Нуредин Абуд, старши продуцент в Ubisoft.