Ubisoft представя лайв-екшън по Ghost Recon Wildlands през февруари

Ubisoft не спира да впечатлява с рекламните си стратегии за игрите си – различни кампании, представянията, видео и стриймове, лайв-екшън филми. Последните представляват много добре изготвени и качествени продукти. Ако пренебрегнем видеото с котката към Ghost Recon Wildlands и Assassin’s Creed, то последните лайв-екшъни, именно към епоса за асасините и сериите към The Division, както и документалните късометражни филми по играта наистина впечатляват. Студиото ще спази традицията и ще издаде лайв-екшън и към следващата си голяма игра: Ghost Recon Wildlands по герои и мотиви от книгите на Том Кланси.

War Within The Cartel ще е лайв-екшън драма, която е подкрепена от Twitch и Amazon и ще се появи на 16.02. Видеото ще се излъчи по Twitch канала на Ubisoft, а след това ще е достъпно и в Amazon Prime. Краткият филм има за сценарист Роберто Орчи, известен с работата си по Star Trek film, Transformers и The Amazing Spider-Man.

Очаква се War Within The Cartel да е достъпно и в златното издание на играта, което ще се разпространява единствено чрез Amazon и включва основната игра, илюстрована книга с метални рамки, сезонния пропуск за играта и фигурка на Санта Муерте. Ghost Recon Wildlands излиза на 07.03, като може все още да се пробвате да се включите в бетата на играта.