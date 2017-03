Номинациите за BAFTA наградите за игри на 2017-та са вече обявени и Uncharted 4: A Thief’s End оглавява осем от списъците. PlayStation 4 ексклузивът на Naughty Dog се състезава за награда за най-добра история, артистично постижение, най-добра игра и още. Нейните звезди Нолан Норд (Нейтън Дрейк), Трой Бейкър (Сам Дрейк) и Емили Роуз (Елена Фишър) са номинирани и за най-добри озвучители.

Последната игра на Playdead – Inside се надпреварва с Uncharted 4 със седем номинации, докато Firewatch, Overcooked, Overwatch, The Witness, The Last Guardian също са избрани от британската академия в няколко категории. Най-престижното отличие, разбира се, е за най-добра игра, за която ще се състезават Firewatch, Inside, Overwatch, Stardew Valley, Titanfall 2 и Uncharted 4. Англичаните също са си отделили класация за най-добра британска игра, която ще се избира от Batman: Arkham VR, Forza Horizon 3, No Man’s Sky, Overcooked, Planet Coaster и Virginia. В областта за аудио постижение участва Battlefield 1 (част от саундтрака на която е съчетан с български народна мотиви).

Тази година церемонията ще се проведе на 6-ти април в Лондон с водещ звездата от Thomas Was Alone и Volume Дани Уолъс. За тези, които са заинтересовани да гледат шоуто, то ще бъде предавано на живо още от самото начало посредством Twitch стрийм.