Ако съвсем случайно сте се вредили и сте успели да опитате затворената бета на Gwent: The Witcher Card Game, издателят CD Projekt Red има специален подарък.

Всеки, който е взел участие по време на бета периода, получава ексклузивно безплатно копие на The Witcher 2: Assassins of Kings. За да си го получите, трябва само да се впишете в GOG.com с акаунта, с който сте влизали в бетата и да следвате инструкциите на сайта. Обаче побързайте – промоцията е валидна за четири дена – до 29-ти май.

От друга страна самата игра Gwent е достъпна за абсолютно всички в публичния бета период, който директорът на CD Projekt Red Марчин Ивински нарече „важна стъпка“ към финалното издание на играта“. Той коментира: „Много съм любопитен каква част от мненията на тестерите, които сме взели под внимание, ще повлияят на играта както на старите, така и на новите геймъри. Затова споделяйте всичко, ние слушаме!“. Беше пуснат и трейлър на Gwent, който да отбележи началото на публичната бета. По-късно се появиха и няколко видеоклипа с инструкции за геймплея на играта за тези, които никога не са я играли.

Gwent: The Witcher Card Game е производна на оригиналната игра с карти, съдържаща се в The Witcher, и е безплатна за всички притежатели на Windows персонални компютри, PlayStation 4 и Xbox One конзоли. Можете да я свалите през официалната й страница на GOG.com.