Нацистката партия може да е отдавна в историята, но един от символите ѝ – свастиката – все още е повод за спорове и противоречия. Gamespressure напомня, че авторите на Call of Duty: WWII взеха решението да не показват символа никъде в мултиплейъра. Още една игра, която предстои да излезе – Wolfenstein II: The New Colossus – ще премахне свастиката. Става дума за промоционалните материали в Полша, предава медията (по-горе може да видите снимка от страницата на международния сайт на играта и полската ѝ версия).

За разлика от Sledgehammer, MachineGames никога не са се свенили да представят графично изображение на символа, но с новата игра, това ще се промени. И докато в Полша има частична забрана за представянето на свастиката в играта, Германия налага пълна забрана. Законът там е …почти ясен: изобразяването на свастика извън полето на науката, изкуството, образованието или изследванията е строго забранен. Явно обаче Берлин не смята видеоигрите за форма на изкуство, защото те не влизат тук. Тоест, Wolfenstein II: The New Colossus ще е лишен от символа. Изданието напомня, че първият Wolfenstein, който излезе в Германия е The New Order, а освен свастиката, всички препратки и споменавания на нацистката власт бяха заменени с „Режимът“, а нецензурираната международна версия на играта беше „заключена“ по геолокация за немските геймъри.

В друга новина стана ясно, че следващият Wolfenstein ще получи оптимизация за Xbox One X и ще може да се играе в пълно 4К. Играта излиза в края на октомври тази година и освен специално колекционерско издание ще доведе след себе и илюстрована книга с концептуални рисунки и коментар от авторите на The New Colossus.