Folder Lock – защитете личното си пространство

Въведение:

Folder Lock e един прекрасен инструмент, с чиято помощ можете за секунди да заключите, скриете или криптирате изображения, документи, файлове, директории и много други формати. Тези криптирани и заключени елементи пък могат да се запазват на USB Flash Дискове, Memory Sticks, CD-RW, дискети или преносими компютри. За програмата няма значение дали се намирате под DOS, Windows или Safe Mode, което я прави много удобна. Няма значение и дали файловата система е FAT32 или NTFS. Като цяло това е една много полезна програма, която би била от полза на всички.

Информация за програмата & изтегляне:



• Официална страница: http://www.newsoftwares.net/folderlock/

• Лиценз: Платен (Shareware)

• Линк за изтегляне: Folder Lock

• Размер: 2.24 MB

Изисквания към системата:

• Windows 2000/XP/Vista/Seven

• CPU 300MHZ или повече

• RAM64MB или повече

• 11 MB свободно пространство на твърдия диск

Инсталация:

Преди да започнете работата с програмата, трябва да изтеглите и инсталирате последната версия на софтуера. След като я изтеглите, стартирайте инсталационният файл. Показва се този прозорец:

Този помощник ще ви помага през цялата инсталация на програмата.

Препоръчвам да затворите всички други приложения, преди да започнете с инсталацията. Това се прави за да се избегнат нежелани конфликти. Натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следното:

Това е (License Agreement) Лицензно споразумение на програмата. Прочетете го, и ако сте съгласни с него, маркирайте I Agree (Приемам условията на лицензното споразумение). Натиснете върху Cancel (Не приемам условията на лицензното споразумение), ако не приемате условията на лиценза.

Бележка: Ако искате да инсталирате програмата, трябва задължително да приемете лицензното споразумение.

Натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

От тук помощникът за инсталиране на програмата показва, че тя ще се инсталира в директорията C:Program FilesFolder Lock. Ако искате да я промените използвайте диалоговия прозорец Browse…(Преглед…) за да зададете друга директория.

Бележка: Трябва да имате поне ~ 11 MB свободно пространство на твърдия диск.

Бележка 2: Ако ще инсталирате програмата на Windows Vista, трябва да го направите от потребителски акаунт, който има администраторски права, а също така трябва да я инсталирате в различен дял от този, в който е инсталирана операционната система, за да се избегнат нежелани конфликти.

Натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

От тук трябва да напишете името на папката, която ще бъде добавена в старт менюто на системата. Тя ще включва преки пътища до програмата. По подразбиране ще се създаде папка Folder Lock 6. Може да промените името ако желаете.

Натиснете Next (Следващ > ), за да продължите. Ще видите следният прозорец:

Инсталатора е готов за инсталация. От тук може да видите цялата информация, която сте попълнили по време на инсталацията.

Ако нещо не е както трябва, може да го промените като се върнете назад чрез < Back (< Назад), а ако всичко е наред, може да започнете с инсталацията, като натиснете върху бутона Install (Инсталирай).

След натискането на бутона, програмата ще започне да се инсталира на вашият компютър. Процеса на инсталиране отнема 10 секунди. След завършването на процеса, ще видите следният прозорец:

Ако видите този прозорец може да бъдете сигурни, че Folder Lock се е инсталирала успешно на компютъра ви. Имате още две допълнителни настройки преди да завършите инсталацията:

• Launch Folder Lock – Стартиране на приложението след излизане от инсталацията.

• Read UserGuide – Ще се отвори ръководството за работа на програмата (на английски).

Натиснете върху Finish (Финал). Инсталацията завърши!

Начален прозорец на програмата:

В този прозорец трябва да въведете парола, с която по-късно ще може да отворите т.нар. „сейф” на програмата. Това става от полето Set a New Password (Задаване на нова парола). След като въведете избраната от вас парола, на долната графика имате възможност да видите колко сложна е тя според самата програмата.

След като напишете парола, която отговаря на изискванията на програмата, натиснете върху бутона OK. Ще трябва да повторите написаната от вас парола и отново да натиснете върху OK.

Ще се покаже следният прозорец:

Ето така изглежда програмата. Както виждате, тя има доста приятен и стилен дизайн.

Програмата е разделена на три отделни части, както следва:

• Add/Lock Files & Folders – От тук може да скривате файлове и папки в пространството, запазено от програмата.

• Close My Locker – След като натиснете тук, вашите файлове ще бъдат заключени и скрити, като дори вие няма да може да ги откриете. За тази цел ще трябва отново да влезете тук и да въведете паролата си за достъп.

• Edit my Locker – От тук може да правите промени на вашия „сейф”. Може да промените паролата си, да промените разположението на файловете, големината на сейфа, мястото, на което се намира той и други.

Add/Lock Files & Folders

От тук ще може да вършите различни неща, в зависимост дали се намирате в таба Encrypt(Криптиране) или Lock(Заключване). Ако се намирате в Encrypt(Криптиране), файловете ще се преместят в сейфа на програмата и повече няма да ги видите, ако не ги изкарате от там. Ако пък се намирате в таба Lock(Заключване), файловете и директориите ще бъдат скрити, без да бъдат криптирани и т.н.Освен това, ако криптирате файлове, трябва да знаете, че понякога това не става много бързо, тъй като голямо влияние има големината на самия файл. Ако след това искате да извадите криптиран файл/директория от сейфа трябва да ги маркирате и да натиснете върху бутона Extract(Извличане).

Докато не сте затворили сейфа чрез бутона Close My Locker, може да забележите че вашите криптирани файлове се намират в My Computer в отделен дял. Ето една примерна снимка:

Може да отворите този дял, както другите останали и да отваряте файловете и директориите вътре без никакви проблеми. След като обаче натиснете върху бутона Close my Locker, този дял ще изчезне от компютъра ви и няма да можете да го видите повече докато не въведете правилната парола за влизане в „сейфа”. 😉

Edit my Locker

• Move Locker – Тази опция служи за преместване на сейфа в друг дял и директория. Ще се отвори прозорец, от който трябва да изберете новото му разположение.

• Delete Locker – От тук пък имате възможността да изтриете сейфа. Трябва да имате в предвид обаче, че ако вътре има криптирани файлове, те също ще бъдат изтрити.

• Increase Locker Size – Тази опция служи за увеличаване на размера на сейфа. По подразбирате той е 8 MB, а ако искате да го промените може да избирате между 1 MB и 20 GB. Доста нали 😉

• Rename Locker – От тук може да промените името на сейфа.

• Change Password – Този бутон служи за промяна на паролата за достъп до сейфа.

Настройки на програмата

General Settings

• Show in Taskbar – Показване на програмата в лентата със задачи.

• Show in Tray – Показване в зоната на активните приложения.

• Play Sounds – Използване на звукова сигнализация на различни действия на програмата.

• Show Tips – Показване на полезни съвети за работа с инструмента.

• Show in Context Menu – От тук трябва да изберете искате ли програмата да се вижда в контекстните менюта. По подразбиране тази опция е избрана.

• Method of Data Transfer during Encryption – От тук пък трябва да изберете какъв да бъде метода за трансфер на файловете, които искате да криптирате. Първия от тях само ще премести информацията, а втория ще запази копие на файла.

• Uninstall Program – Натиснете тук ако искате да деинсталирате програмата от вашия компютър.

Ако искате да се запомнят всички настройки, които сте извършили, натиснете върху бутона Done (Запази). В противния случай – натиснете върху Cancel (Отказ).

Stealth Mode

• Stealth Mode (On/Off) – От тук трябва да изберете дали искате да включите скрития режим. По този начин никой няма да разбере, че тази програма е инсталирана на вашия компютър.

• Hide from Desktop & Startmenu – Скриване на програмата от работния плот и старт менюто.

• Hide from Add/Remove Programs – Скриване в инструмента Add/Remove Programs.

• Hide from Context Menu in Explorer – Скриване от контекстното меню в Windows Explorer.

• Hide from Program Files / Install Location – Ще се скрие папката, в която е инсталирана програмата.

• Set HotKey to run Folder Lock in Stealth Mode – От тук може да изберете клавишна комбинация, като при нейното набиране от клавиатурата да се стартира програмата. По подразбиране е избрана CTRL+SHIFT+ALT+F.

Ако искате да се запомнят всички настройки, които сте извършили, натиснете върху бутона Done (Запази). В противния случай – натиснете върху Cancel (Отказ).

History Cleaning

• Erase Tracks (On/Off) – От тук трябва да изберете дали искате да се изчистват всички ваши следи след като затворите програмата. По подразбиране опцията е активна. Сега трябва да изберете кои елементи искате да се изчистват.

• Erase Recent Document History – Изчистване на списъка с последно отворените документи.

• Erase Find files and folders History – Изчистване на историята за последно търсените файлове и директории.

• Erase ClipBoard (Copied) Data – Изчистване на клипборда. Там се събира цялата информация, която сте копирали по време на престоя си на компютъра.

• Erase More – Натиснете тук ако искате да се премахват и допълнителни елементи.

Ако искате да се запомнят всички настройки, които сте извършили, натиснете върху бутона Done (Запази). В противния случай – натиснете върху Cancel (Отказ).

Това е всичко най-интересно в програмата. Трябва да се отбележи, че тя не е безплатна и ще може да се използва известно време, след което ще трябва да купите или да я деинсталирате, тъй като няма да бъде активна.

Накратко

Задължително трябва да изпробвате Folder Lock. Тя съчетава в себе си доста възможности, които не присъстват в повечето програми от този тип. Програмата се справи перфектно с поставените от мен задачи. Няма нито една излишна опция като повечето си конкуренти.

Единственият начин да се уверите във всички тези възможности е, като изтеглите и изпробвате програмката.