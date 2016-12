1Password е отлично решение за бързо и безопасно използване на пароли за потребителските акаунти, данни на кредитни карти и друга конфиденциална информация. В ерата на Интернет на практика всеки има някъде акаунт, извършва електронно разплащане, записва важни данни в цифров вид и други. Използването на една и съща парола не осигурява необходимата безопасност, а при използване на много пароли е възможно някоя от тях да бъде забравена. Специално за това е измислена програмата 1Password: възможно е създаването на уникални и трудни пароли за всеки един сайт или акаунт, които програмата запомня и след това автоматично ги поставя на необходимото място. За запис на информацията се използва синхронизация чрез електронен облак.

Основни възможности на 1Password: запис на пароли, данни от кредитни карти, лична информация и бележки, автоматично подаване на паролите в сайтовете, автоматично въвеждане на данните от кредитните карти, добавяне на често използвани думи и изрази. Лиценз: Платен (Trial).

Промени в 1Password 4.6.1.617:

Bug: 1Password is rejecting the connection from Opera 42. Fixed. {OPW-599}

