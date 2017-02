All My Movies е удобна програма, с чиято помощ ще каталогизирате филмите си. Без значение на какъв носител са – DVD, CD, VHS или др. вие лесно ще можете да ги съберете на едно място.

All My Movies автоматично ще потърси информация за филмите ви в интернет, като така по-късно ще можете да търсите сред филмите си по година, по жанр, по артисти и други характеристики. Програмата поддържа интерфейс на различни езици, като българският все още не е сред тях, но авторите учтиво канят ентусиастите да помогнат. Също така те отправят друго предизвикателство към вас – ако намерите бъг или правописна грешка в All My Movies и изпратите репорт, вие ще получите безплатен лиценз за най-новата версия на програмата.

All My Movies е предназначена за притежатели на големи филмови колекции на DVD дискове и други носители. Без особени усилия потребителите могат да въвеждат в колекцията нови заглавия, като информацията за тях се импортира от интернет ресурси, вкл. и обложката на филма.

All My Movies ще помогне и в случаите, когато давате филми на приятели, тъй като ще ви спести нуждата да помните какво и на кого сте го дали.

Сред характеристиките на приложението ще откриете и възможност за хващане на кадри от филми и внасянето им в базата данни, както и експортиране на вече създадената филмова колекция в HTML, текстов файл или във формата на Microsoft Excel. Налична е също възможност за съхраняване на всички изображения в отделна папка. Лиценз: Платен (Shareware).

Повече за All My Movies можете да научите от нашата статия Как да направим каталог на колекцията си от филми.

Промени в All My Movies 8.9 Build 1446:

– added the ability to scale fonts in HTML template. You can do this either in Preferences or with CTRL+Plus and CTRL-Minus keys

– added alternative Excel export function. The old export is available as a separate menu item

– added the ability to export to RTF, ODT, ODS formats. Check „Tools – Export to“ menu item

– added folder history in „Scan drive for movies“ menu

– added the ability to import collection from dying Personal Video Database program

– added the ability to copy cover image and screenshots to the clipboard with the popup menu

– fixed getting movie details from MovieMeter.nl, Filmweb.pl, Kinopoisk.ru

– fixed getting a video bitrate for DVDs

– fixed: delete movie in a „group by…“ mode deletes the movie from the tree too

– sharper images in „cover thumbnails“ view mode

– fixed a dozen of minor issues as well

