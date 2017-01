Balabolka е програма за Text-To-Speech (TTS). Всички инсталирани в системата ви компютърни гласове могат да се използват от Balabolka. Екранният текст може да бъде съхранен като WAV, MP3, OGG или WMA файл. Програмата може да чете съдържанието на клипборда, да отваря DOC, RTF, PDF, ODT, FB2 и HTML файлове, може да се персонализират цвета на фона и шрифта, може да се контролира четенето от областта за уведомяване (system tray) или чрез глобалните горещи клавиши. Balabolka използва различни версии на Microsoft Speech API (SAPI); възможно е да се променят параметрите на гласа, включително скоростта и височината. Потребителят може да прилага специален списък със замествания, за да се подобри качеството на артикулацията на гласа. Тази функция е полезна, когато искате да промените произношението на думите. Правилата за корекцията на произношението използват синтаксиса на VBScript.

А в тази и тази статии (на сайта www.bezmishka.org) е описано по-подробно как се работи с Balabolka за потребители, използващи екранни четци като JAWS for Windows, NVDA, Window-Eyes и др. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Balabolka 2.11.0.617 Final:

– Fixed the support of Asian languages for the text editor.

* Resources for Bulgarian and Slovenian languages were updated

(thanks to Kostadin Kolev and Jozef Gregorc).

