BleachBit 1.15 Аlpha / 1.12 Final

BleachBit е съвсем лесна за използване програма, предназначена за почистване на операционната система от различния цифров боклук. Има версии за операционните системи Windows и Linux (почиства паметта и swap дяла, както и излишните локали). BleachBit изтрива ненужните файлове и премахва следите от пребиваването на потребителя в Глобалната мрежа. Различните възможности се избират ръчно от менюто на BleachBit и да се натисне бутона за почистване (предвидена е защита срещу необмислени действия от страна на потребителите). BleachBit безвъзвратно изтрива ненужните файлове. В дясната част на програмния прозорец са обяснени действията на всяка точка от почистването. Предвидена е и възможност за използване на шаблони за почистване, които могат да се споделят чрез Глобалната мрежа. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в BleachBit 1.15 Аlpha:

•NSIS installer has been updated from 2 to 3.

•The platform has been upgraded from Python 2.5 to 2.7 and GTK+ 2.16 to 2.22.

•There is a fix for handling special characters in usernames (LP#1347644). If there is a bug in this fix, it could affect handling of a file with a normal name.

•The shredding of individual files for Windows for NTFS and FAT systems is improved.

•Files can be dragged from the file manager and dropped onto the BleachBit window.

