FreeFileSync е програма за сравняване и синхронизиране на файлове и папки, разположени на различни компютри. С нейна помощ ще можете бързо и лесно да конфигурирате синхронизиращи файлови операции между отдалечени папки. Възможно е да зададете различни филтри за синхронизирането им.

Промени в FreeFileSync 8.8:

Distinguish file access failure from not existing during sync

Further optimized number of file I/O operations via file system abstraction

Report unexpected prompts for keyboard-interactive SFTP authentication

Mark followed directory symlinks on grid

Fixed parent path determination for UNC

Don’t skip source files that cannot be accessed

Don’t consider a symlink type for SFTP when comparing by content

Fixed invalid parameter error when setting file times on exFAT file system

Don’t allow overwriting folder with equally named file when copying from main dialog

Fixed failure to create intermediate directories for Cryptomator/Webdav

Refactored file system abstraction layer for future FTP support

Fixed failure to change file name case on MTP devices

Fixed late failure for batch recycling when parsing of single item fails

