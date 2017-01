JAlbum е програма, с чиято помощ ще направите от своите дигитални снимки HTML албуми. Създателите ѝ твърдят, че е най-леката, но същевременно една от най-мощните в този бранш. Нужни са Ви снимките, няколко кликвания на мишката и албумът Ви е готов – в HTML вариант, който можете да публикувате в интернет.

С JAlbum ще можете да си създадете галерии към вашия сайт или фото албуми за харда ви в html формат. JAlbum съпровожда целия път на албума – от изработването, оформянето му до неговото качване в интернет (програмата разполага с вграден FTP клиент). Съдържа десетки модела на галерии, позволява предварителен поглед на съответния скин. А ако не можете да си харесате нито един от тях, имате възможност да ги редактирате. Може и да завърта, обръща снимките ви, да добавя коментари.

Безспорно, най-голямото предимство на продукта е, че е написан на Java и може да работи под Windows, Macintosh OS X, Linux, Solaris, AIX, OS/2, eComStation… и всяка друга платформа, поддържаща Java. Примерни албуми, направени с програмата можете да видите тук. JAlbum поддържа български език. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в JAlbum 13.9:

News and Updates

•jAlbum’s organizer can now also group files by keywords

•New „price“ variable and data entry field (under Edit->Description) to simplify setting price-per-item

•Bundled Turtle skin updated to v5.5.13

•Now automatically closes skin update notifications when downloading skin updates

Bug fixes

•Fixed skin installation bug causing some newly installed skins to fail loading (manifests only on 1:st skin loading when going from bundled to installed skin and for skins having compiled code)

•Fixed missing error cause, hiding errors occuring in compiled code

•Fixed concurrency issue causing various errors in ssh library

•Aborting ftp/sftp connection attempts is now more solid

•Local preview on Linux didn’t respect the default browser if the path contained characters that needed to be URL encoded

•Fix to https based rss feeds (broken „absoluteURL“)

•Fix to disabling of make album button during skin loading (wasn’t disabling from UI thread)

•The logo and text effects wouldn’t respect HiDPI if applied to thumbnails

