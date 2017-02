Total Uninstall е един от най-добрите деинсталатори. Той записва състоянието на системата преди и след инсталацията, представяйки сравнителен анализ във вид на дървовидна графика, показващ измененията в регистъра и/или файловете, независимо дали са добавени или променени/презаписани.

Total Uninstall запазва резултатите и при деинсталация извършва пълно почистване на компютъра до състоянието преди инсталацията.

Total Uninstall следи всички промени по системата при инсталация на ново приложение. След това с помощта на записаната информация програмата може да премахне напълно всяко инсталирано приложение без остатъчни файлове или записи в регистрите. По всяко време може да се видят промените, направени по време на инсталирането на дадено приложение.

Total Uninstall разполага с многоезичен интерфейс и се интегрира чудесно в MS Windows. Така вече няма нужда от модула за премахване на програми Add/Remove Programs. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Total Uninstall 6.18.0:

•Revised program interface to be more consistent

•Program interface is now true dpi aware with high dpi support

•Some bug fixes

