ISO-файловете представляват точни копия на съдържанието на даден носител, обикновено CD-ROM. Така – при достатъчно бърза връзка – можете да си спестите например изпращането на компактдиск до някоя точка от света – получателят му ще го изтегли и ще си го запише на носител, с което реално ще има това, което искате да му дадете. Разбира се, това не изчерпва възможностите. С UltraISO можете да създавате, редактирате и конвертирате такива файлове. Можете да управлявате зареждащата (bootable) информация, отговаряща за bootable компактдисковете. Поддържаните формати за image-файлове включват ISO, BIN, IMG, CIF, NRG и BWI.

UltraISO е програма за създаване на файл копие на CD/DVD диск, редактиращ и преобразуващ инструмент, който може пряко да редактира файла с копието на CD/DVD дискът и да извлече файловете и папките от него, както и да прави файлове в ISO формат на вашите CD/DVD устройства или твърд диск. В същото време вие можете да поддържате стартираща информация на ISO, по този начин можете да създавате собствени стартиращи CD/DVD дискове.

С UltraISO може да създавате, редактирате, конвертирате и записвате CD и DVD image файлове, а освен това може да създавате и стартиращи се дискове. Програмата поддържа стандартите ISO 9660 Level 1, 2 и 3 и автоматично оптимизира структурата на ISO файла. Поддържаният софтуер за записване на дискове включва Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD и BlindWrite. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в UltraISO 9.7.0.3476:

+) Improved writing disk image feature, can create bootable flash drive from more ISO images including Windows 10 June edition and Windows Server 2016/2012 R2

+) Supports making bootable USB disk with ExFAT volume (Xpress Boot)

+) Can make bootable USB disk from ISO image of Acronis True Image 2017 Rescue Media (RAW)

+) Supports detecting virtual drive(s) of Alcohol 120% v2.0.3.9902 on Windows 10

*) Fixed a bug with handling UDF ISO images created by Microsoft IMAPI2

*) Fixed the vulnerability for CVE-2009-1260

*) Fixed the vulnerability for TALOS-2017-0342

*) Some minor improvements and bug fixes

