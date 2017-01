Uninstall Tool е малка и удобна програма, която заменя стандартния Add/Remove Programs на Windows. Освен че работи много по-бързо, програмата позволява бързото намиране на необходимата програма като напишете част от името й, възможността да посетите сайта на програмата само с две щраквания, както и да изтриете програмата и данните за нея, в случай, че не може да бъде деинсталирана.

Uninstall Tool работи с очароваща бързина; интерфейсът е многоезичен и поддържа доста езици, освен български. Инструментът е пригоден за лесно пренасяне (можете да го стартирате от всякъде, например от USB Flash устройство). Умее да показва скрити инсталирани програми в листата си. Разполага с търсачка за лесно намиране на търсеното приложение. Може за всяка инсталирана програма да ви посочи къде има добавени нейни редове в регистрите. Позволява ви да изтриете дадена програма, ако не й работи деинсталатора.

Uninstall Tool може да експортира листата с инсталиран в момента софтуер като HTML документ. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Uninstall Tool 3.5.2 Final:

NEW Uninstall Tool now remembers (apps list) sorting parameters between its launches

IMPROVED Uninstall Wizard leftovers scan speed is significantly increased (really noticeable, specially on Windows 10)

IMPROVED Size calculation algorithm now includes data folders (e.g. in AppData, MyDocuments and others)

IMPROVED Increased list item height from 32 to 40 px for better readability

IMPROVED Install Tracker now supports .msp files to append traced data

IMPROVED The app now works on older CPUs without SSE2 support (Windows XP 32-bit)

FIXED Fixed Install Tracker now works in Windows 10 with Secure Boot turned on in BIOS

FIXED Fixed waiting for uninstall process(es) for some apps

FIXED Fixed delayed removal (after restart) of empty folders in Uninstall Wizard

FIXED Fixed calculating of apps installation date in Windows 10

FIXED Fixed displaying of apps updates (sub-items)

FIXED Fixed algorithm of initial sorting of programs by occupied size

FIXED Fixed incorrect detection of apps as recent

FIXED Misc fixes and improvements

IMPROVED Translations update

