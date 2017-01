WifiInfoView е неголяма безплатна програма, която сканира най-близките безплатни мрежи и изобразява голямо количество полезна информация, като например името на мрежата (SSID), MAC-адреса, типът PHY (802.11 g/n), мощността и качеството на сигнала, използваната честота, номера на канала, максималната скорост, моделът на маршрутизатора и други полезни данни.

В долния панел на главния информационен прозорец на програмата WifiInfoView се показва получената информация, която се изобразява в шестнадесетичен формат. WifiInfoView дава възможност за групиране на откритите безжични мрежи по номера на канала, модела на маршрутизатора, PHY типа или максималната скорост. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в WifiInfoView 2.15

◦Added ‘802.11 Standards’ column, which displays the 802.11 Standards that the access point supports: 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11k, 802.11r, and more…

◦The ‘PHY Type’ now displays multiple phy types (e.g: 802.11g/n, 802.11n/ac).

