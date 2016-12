Windows Repair (All In One) е безплатна програма от типа всичко-в-едно, чрез която е възможно поправянето на много грешки, възникващи при използването на операционната система Windows, включително грешки в системния регистър и проблеми, свързани с уеб-браузъра Internet Explorer, с обновяванията на Windows Update и работата със защитната стена на операционната система. Windows Repair (All In One) предоставя функционалност, често пъти спасяваща потребителя от преинсталиране на ОС Windows.

Основни възможности на Windows Repair (All In One): премахване на добавените права на достъп от системния регистър, възстановяване на WMI, възстановяване на файла Hosts, премахване на ограниченията, дадени от вредоносни програми, възстановяване на късите пътища, възстановяване кеша на Windows, както и DNS кеша, премахване на временните файлове, възстановяване работата на Windows Updates и други. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Windows Repair (All In One) 3.9.20:

Updated default registry and file permissions for Windows 7, 8.1 and 10 as of December 27th, 2016

Multiple small bug fixes and code changes.

