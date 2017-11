Ден преди премиерата на iPhone X, опашките започват

Само ден преди голямата премиера на iPhone X, първите гигантски опашки започват да се оформят по цял свят. Най-големи те са в Азия, където заветният модел ще дебютира пръв.

Пред Orchard Road Apple Store в Сингапур вече чакат стотици хора, много са те и пред магазините на гиганта в Япония.

Както обикновено, тълпата е пъстра, но сред тях се оформя една особена група – прекупвачите. Те са доста по-разпространени в Азия, отколкото в Европа или САЩ.

“Ще го продам, за да спечеля нещо отгоре. Бих си продал и мястото, ако някой ми предложи пари”, споделя чакащ на опашка в Сингапур.

“Правилата” на опашката обаче са еднакво строги за всички – имаш право само на едночасово отсъствие, след което губиш мястото си. Наличностите на iPhone X са ограничени и хората са готови да платят на астрономическата официална цена, за да се доберат до него. В някои страни, цените на заветния iPhone X на черно вече надвишават 3000 долара.

Already a block down from the Tokyo Ginza Apple Store and the line for iphoneX is still going https://t.co/OJDIEbp2ZN

— Elise Hu (@elisewho) November 2, 2017