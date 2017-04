Apple, Google и Facebook ще са още по-могъщи през 2075 г., прогнозира Стив Возняк

Apple, Google и Facebook не само няма да изчезнат, но ще се превърнат в още по-големи и могъщи компании след няколко десетилетия.

Такава е прогнозата на Стив Возняк, който ще я представи в детайли по време на участието си в панел, наречен „The Future of Humanity: Where Will We Be in 2075?“ другия уикенд на Silicon Valley ComicCon.

Според съоснователя на Apple, към 2075 г. на мястото на много от днешните пустини ще има градове. Намирането на жилище няма да е проблем, а хората ще могат да пътуват между градовете за бързо и безопасно, облечени в специални костюми. Изкуственият интелект ще бъде навсякъде и диагностиката и лечението ще стават без доктори.

Марс ще бъде колонизиран за нуждите на тежката промишленост, счита още Возняк.

А корпорациите ще са по-силни от всякога.

„Вижте IBM – компанията е създадена през 1911 г. и още е актуална. Apple ще се задържи дълго време. Тя има толкова много пари, че може да инвестира във всичко. Нелепо ще е да мислим, че няма да съществува през 2075 г. и същото се отнася за Google и Facebook“.