Хакерите възнамеряват да стартират платена услуга за предоставяне на експлойти.

На 16 май хакерската група The Shadow Brokers обяви, че от следващия месец стартира нова абонаментна програма. Хакерите решиха да използват оживлението около рансъмуера-червей WannaCry, който се разпространява с помощта на публикувания преди това от The Shadow Brokers експлойт EternalBlue. От другия месец групата започва да предлага платена онлайн услуга, ежемесечно предоставяща на абонатите нови експлойти за операционната система Windows 10.

Онлайн услугата се нарича The Shadow Brokers Data Dump of the Month, а хакерите общават всеки месец да предлагат нови експлойти за уязвимости в браузърите, маршрутизаторите, мобилните устройства, Windows 10 (като за начало), както и данни, копирани от банковата система SWIFT и информация, свързана с ядрените програми на Китай, Русия, Иран и Северна Корея.

Съобразявайки се с предишните изяви на The Shadow Brokers, няма причини да се съмняваме в намеренията на хакерите. Но за разлика от предишните публикации, този път The Shadow Brokers не предоставиха безплатни образци като потвърждение. Техните думи могат да означават, че разполагат с експлойти, за които досега никой не е чувал.