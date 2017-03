Elder Scrolls Legends, безплатната игра за събиране на карти беше в бета режим за РС от миналата година,но изненадващо Bethesda обяви днес, че тя вече е достъпна публично. Разработчикът написа за пресата: „След няколко месеца събиране на информация от бета режима, безброй подобрения, допълнения и оптимизации, ние сме горди да премахнем ‘бета’ тага от The Elder Scrolls: Legends и официално да я пуснем за РС“.

Освен това Bethesda уточни и датите, през които се очакват ъпдейти и допълнения. На 23-ти март играта ще излезе за iPad, на 5-ти април ще бъде пуснат и първият експанжън Fall of the Dark Brotherhood. Същия месец Android таблетите също ще бъдат включени в списъка на поддържаните устройства, а по-късно и Mac OS компютрите. През лятото Elder Scrolls: Legends ще е достъпна и за смартфони.

The Fall of the Dark Brotherhood експанжънът ще бъде нова история, която превръща геймърите в двойни агенти, наети да станат част от Тъмното братство. Вашата задача е да разтурите известната на феновете гилдия на смъртоносните убийци и ще трябва да вземате трудни избори, които ще са решаващи за края на мисията. Освен това за геймърите са подготвени 40 допълнителни карти. Експанжъна може да бъде закупен с виртуално злато или с истинска валута (едната възможност е да го купите като част от пакет от $20). Като бонус за играчите на Elder Scrolls Online, всеки който вземе допълнението, получава и прокълнат вълк за игра в ММО режима.