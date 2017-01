Китай създава изкуствен интелект, който да пребори AlphaGo на Google

Вече разбрахме, че изкуственият интелект на Google с име AlphaGo разгроми многократния световен шампион Ли Седол в играта Го. Но съвсем скоро ИИ AlphaGo ще се срещне с играч от неговия клас – нова самообучаваща се компютърна система с изкуствен интелект, която се разработва от китайски учени, инженери и програмисти.

Специалистите са част от екипа на China Computer Go, а за намерението да бъде организирана битката на двата изкуствени интелекта бе съобщено на мероприятие, организирано от ръководството на компанията China Computer Go и асоциацията Chinese Association for Artificial Intelligence. Работата по китайският ИИ трябва да бъде завършена през тази година и навярно още в началото на 2017 година ще можем да наблюдаваме битката между американския и китайския ИИ.

Да си припомним, че победата на ИИ AlphaGo срещу 33-годишния Ли Седол бе съвършено неочаквана, понеже той е многократен световен шампион в тази игра и много силен играч.

Целта, която си поставиха специалистите от Google DeepMind със създаването на AlphaGoм бе реализирането на нови технологии за самообучение и адаптация на изкуствения интелект към резки промени на ситуацията. Ако китайските специалисти успеят да създадат нещо подобно, можем да станем свидетели на нови битки и сражения в полето на играта Го.