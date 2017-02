Откритата бета на Ghost Recon: Wildlands стартира на 23-ти

Ubisoft обяви, че откритата бета на Ghost Recon: Wildlands ще започне в четвъртък (23-ти) и ще продължи до края на почивните дни.

Освен съдържаноето от закритата бета, участниците в последната серия тестове ще получат достъп и до провинцията Montuyoc.

„Разположена в боливийския регион Алтиплано, тази провинция е осеяна с тежко охранявани крепости, в които Санта Блнка тренира едни от най-коравите си бойци“, обясняват от Ubisoft.

Ако сте участвали в закритата бета на играта или участвате в откритата, закупувайки се физическото копие на Wildlands ще получите достъп до Unidad Conspiracy – ексклузивен пакет, включващ три мисии, които срещат полицейските части на Unidad с главорезите от наркокартела.

Ако сте забравили какви са изискванията за играта, то да ви ги припомним:

Минимални:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

PROCESSOR: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz or AMD FX-4320 @ 4 GHz or equivalent

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660/GTX 750Ti/GTX 950/GTX 1050 or AMD HD 7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) – See supported List

SYSTEM RAM: 6GB

Resolution: 720p

Video Preset: Low

Препоръчителни:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

PROCESSOR: Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz or AMD FX-8350 @ 4 GHz

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 or AMD R9 290X/R9 390/RX 480 (4GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) – See supported List */**

SYSTEM RAM: 8GB

Resolution: 1080p

Video Preset: High

Относно поддържаните карти и геймпад устройства, вижте тук.

Ghost Recon Wildlands излиза на 07.03 за конзоли и компютри.