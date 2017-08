Създателят на римейка на Shuttered Metroid сега работи върху продължение на Ori and the Blind Forest

Another Metroid 2 Remake (AM2R) се превърна в един от най-известните фен-римейкове, който бе спрян от собствения си разработчик.

Миналата година водещият проекта Милтън Гуашти прекрати цялата работа върху очакваната игра по желание на Nintendo. Той обаче не е спрял цялостно своето творчество и сега разкри, че ще се завърне в професията като част от Moon Studios. В Twitter Гуашти анонсира, че се е присъединил към компанията, за да разработва новата очаквана игра Ori and the Will of the Wisps, продължението на популярното заглавие Ori and the Blind Forest.

За някои е странно създателят на класически осембитови игри сега да работи върху приключенско заглавие с атмосфера и иновативен арт стил. Имайте предвид обаче, че Ori и Metroid имат някои общи неща. Ori and the Blind Forest със своя двуизмерен, отворен за изследване свят, е вдъхновена от жанра „Метроидвания“, който е започнат именно от Metroid и Metroid II.

Въпреки че AM2R така и няма да получи финално издание, все още е възможно да намерите алфа версии на играта онлайн. Изглежда Nintendo има други планове за франчайза, след като на Е3 анонсира коренно различен римейк, Metroid: Samus Returns, ексклузивно за 3DS. Междувременно Ori and the Will of the Wisps се очаква да излезе за Xbox One и Windows персонални компютри, въпреки че все още не е обявена конкретна дата на издаване.