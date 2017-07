Създателят на Her Story разкри своята следваща игра

Вероятно не са много от вас, които си спомнят инди FMV мистерията от 2015 Her Story. Криминалната драма на Сам Барлоу беше един интересен експеримент оставил доволни хората, докоснали се до заглавието. Изглежда Барлоу не е стоял без работа в последните две години, а е работил по следващото си заглавие: Telling Lies.

От репортажа за нея във Variety разбираме, че играта се разработва съвместно с Annapurna Interactive (издател на What Remains of Edith Finch), ще е по-голяма и по-изпипана в детайлите, както и това че ще следва „формат на интерактивен филм“ по подобие на Her Story. Освен това, ще включва все още неназовано известно холивудско име. Става дума за „духовен наследник на Her Story“, политически трилър с трима или четирима ключови герои.

„Представете си „Срам“ на Стив Маккуин, комбинирано с „Разговора“ на Франсис Форд Копола“, обяснява Барлоу. „70-те бяха златна ера за изследване на пресичането на правителство, общество и отделната личност“, допълва той, обяснявайки, че публиката, както на предишната му игра, както и на тази не са точно геймъри обикновено, но са привлечени от уникалния начин на поднасянето на историята. „Става дума за нещо, което е обратното на традиционното кино. Всичко във филмите и телевизията се движи около камерата. Тук обаче, контролът се държи от публиката – имате пространство, в което вие сте господар. Става дума за едно много различно преживяване от това, което доставя едно телевизионно шоу“.

Няма ясна дата на излизане на Telling Lies, но с очаква снимките на заглавието да стартират към края на тази или началото на следващата година.