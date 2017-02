Fallout Shelter излиза следващата седмица за Xbox One и Windows 10

Bethesda обяви тези дни, че Fallout Shelter най-после ще се появи за Xbox One и персонални компютри. Това ще стане на 07.02. Заглавието ще е достъпно за сваляне от Xbox Play Anywhere и от Windows Store, като остава безплатна. Подобно и на други заглавия от каталога на Xbox Play Anywhere прогресът ви в играта ще важи за всички платформи, така че няма да е проблем плавния преход от PC към Xbox One и обратно.

Играта продължава да бъде обогатявана с ново съдържание още от появата си през 2015 с добавянето на ред характеристики. Вашата основна задача е да се грижите за обитателите на бункера, да ги изпращате на мисии извън него, за да откриват плячка, припаси и неизвестни опасности.