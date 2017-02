Core Temp е изключително малка и лека програма, служеща за следене на температурата на процесора, като може да следи поотделно температурите дори на отделните ядра.

С помощта на Core Temp може да се наблюдава в реално време как се променя температурата на процесора, в зависимост от натоварването. Също така има възможност за създаване на log-файл с температурните изменения на процесора, за определен период от време.

Поддържаните серии процесори са:

– Intel: All Core i3, i5, i7 series, All Atom processors, All Core Solo series, All Core Duo series, All Core 2 Duo series, All Core 2 Quad series, All Core 2 Extreme series, All Celeron-M 400 and 500 series, All Celeron series, All Pentium series, All Xeon (Core based) processors

– AMD: All FX series, All APU series, All Phenom / Phenom II series, All Athlon II series, All Turion II series, All Athlon64 series, All Athlon64 X2 series, All Athlon64 FX series, All Turion64 series, All Turion64 X2 series, All Sempron series, (K8 and up based) All Opteron processors, Single Core Opterons starting with SH-C0 revision and up, (K8 based). Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Core Temp 1.6:

– Fix: Runaway memory leak on some machines.

– Fix: Bus clock detection on Apollo Lake processors.

– Fix: Occasional ‘to TjMax’ appearing on some cores on Intel processors. Improved, hopefully fixed.

– Change: Subversion will now be shown in the title and About dialog if it’s not 0.

– Known issues: Some systems running Windows 10 Anniversary may still have driver load failure.

