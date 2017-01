NTLite е програма за модифициране дистрибуциите на операционните системи Windows. NTLite е нов вариант на известните програми nLite и vLite.

NTLite е предназначена предимно за опитни потребители и разполага с широк спектър от възможности за модификация на стандартната дистрибуция на Windows чрез премахване на ненужни компоненти, включване на допълнителни модули и настройване на множество параметри. Може да се използва за премахване на ненужни локализации, за включване обновявания на операционната система, добавяне на липсващи драйвери и други.

В сравнение с предишните nLite и vLite, новата NTLite може да модифицира и вече инсталирана операционна система. Интерфейсът на програмата е сериозно подобрен и за неговата работа вече не е нужно инсталирането на .NET Framework. Предлагат се както платен, така и безплатен вариант на програмата. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в NTLite 1.2.0 Build 4680:

Upgrade

Source: Flags ‘none’ image load support

Source: Error 18 mount error auto-fix prompt

Presets: Component-saved XML entries now have display name next to it

Fix

Win7-Chinese: ‘Market Themes’ was not detected

Екрани 1 от 3

Изтегли: NTLite 1.2.0 Build 4680 x86 (6.99 MB)Изтегли: NTLite 1.2.0 Build 4680 x64 (8.67 MB)