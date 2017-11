PS4 версията на Planet of the Apes: Last Frontier излиза в края на този месец

The Imaginati Studio и издателят FoxNext Games обявиха, че PS4 версията на Planet of the Apes: Last Frontier ще излезе на 21.11, като ще е достъпна и за PlayStation Link, което означава, че до трима други човека ще могат да се включат в игра с DualShock4 контролери или с iOS или Android устройството си. Ако направите предварителна поръчка на играта получавате саундтрака на Planet of the Apes: Last Frontier, както и пет безплатни аватара за вашия PlayStation Network акаунт.

Planet of the Apes: Last Frontier беше анонсирана в края на това лято, а историята в играта се развива една година след действията, показани в „Зората на планетата на маймуните“. Макар и кратка като продължителност, авторите на играта обещават сложни разклонени истории и множество възможни финали. Очаква се играта да излезе и за PC и Xbox One. Не е уточнена дата за това, но се очаква тези версии на играта да излязат до края на календарната година.