mp3DirectCut е изключително малка програма за директна обработка на MP3 файлове без рекомпресирането им, което запазва качеството на оригиналния файл. Можете да режете части от даден файл, да вмъквате части от друг файл или да променяте силата на звука на песента. Програмата поддържа още запис директно в MP3 от аудио източник и разцепване на големи файлове при наличието на читав CUE файл.

Промени в mp3DirectCut 2.23:

◾MP4 demuxing by calling external ffmpeg

◾Bug on Xing VBR header reading fixed

◾Saving „Cut whole pause“ setting

◾Big timer with total track time option

◾Minor improvements

