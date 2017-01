Изглежда още няколко вълнуващи игри ще излязат за Switch с излизането на конзолата. Три нови допълнения – World of Goo, Little Inferno и Human Resource Machine също ще бъдат в списъка. Разработчикът Tomorrow Corporation обяви, че подготвя тези заглавия, за да бъдат издадени за платформата на 3-ти март, същия ден, в който Nintendo ще пусне Switch. Така игрите, които ще бъдат преработени от студио Tomorrow, ще бъдат достъпни от ден първи, заедно с The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2-Switch, Skylanders Imaginators, Super Bomberman R и Just Dance 2017.

Въпреки че не за първи път тези заглавия се появяват върху хардуер на Nintendo, портовете за Switch ще съдържат и ексклузивен подарък:

„И трите игри ще са в комплект с оригиналния им саундтрак,“ съобщи разработчикът в своя сайт; “ Храбрите стажанти на Tomorrow Corporation създадоха специален саундтрак режим, в който играчите имат възможност да изследват прекрасно-странната музика на Кайл Геблър само на Nintendo“.

В началото обаче игрите ще са достъпни само чрез изтегляне онлайн, затова по-добре си осигурете допълнително памет ако искате да ги свалите и инсталирате.

За първи път играта на 2D Boy – World of Goo беше пусната за Nintendo Wii през 2008-ма година. След това заглавията на Tomorrow Corporation, Little Inferno и Human Resource Machine, станаха достъпни за Wii U съответно през 2012-та и 2015-та година.